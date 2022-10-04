​В Боливии футболист пообещал отрезать себе пенис в случае вылета его команды

«Реал Санта-Крус» не радует своих болельщиков, занимая предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Боливии. Эквадорский нападающий команды Кевин Мина нашёл способ, как мотивировать себя на дальнейшие матчи. Надо сказать, что способ этот весьма необычный. Мина сказал журналистам, что отрежет себе половой орган, если команда понизится в классе.

«Если мы вылетим, я отрежу себе пенис», - сказал Мина, чьи слова приводит на своих страницах Globo.

Вспоминается случай, когда тренер «Райо Вальекано» «поставил свои яйца» (это цитата) на то, что его команда достойно сыграет с «Реалом». «Райо» вёл на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:1, но проиграл 2:10.