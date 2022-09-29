Обладатель «Золотого мяча», чемпион мира, бывший игрок «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо не сдержал эмоций после того, как фристайлер Ферджани Сафи прокинул ему мяч между ног.

Сафи удалось сделать точную передачу своему партнёру, который успешно обработал мяч после того, как тот прокатился между ног ничего не подозревающего бразильца.

Звёздный игрок попытался выбить мяч у приятеля Ферджани, однако сделать этого футболисту не удалось.

Роналдиньо был признан ФИФА лучшим футболистом мира в 2004 и 2005 годах. 16 января 2018 года Волшебник официально завершил игровую карьеру.