«Партизан» вылетел из Кубка Сербии от аутсайдера второй лиги

Сенсация из сербского футбола. Местный гранд «Партизан» неожиданно вылетел из кубка страны на стадии 1/16 финала.

Соперником белградцев был клуб «Сремска Митровица», находящийся на 13-м месте второго по силе дивизиона страны. Коллективы сыграли вничью 1:1, а «Партизан» упустил победу уже на 92 минуте. В серии послематчевых ударов игроки сербского топ-клуба пробили ужасно, не реализовав ни одной попытки.

«Партизан» выиграл семь кубков страны в её современной истории. С учётом Югославии, а также Сербии и Черногории у белградской команды 16 кубковых побед.

