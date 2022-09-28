«Партизан» вылетел из Кубка Сербии от аутсайдера второй лиги

Сенсация из сербского футбола. Местный гранд «Партизан» неожиданно вылетел из кубка страны на стадии 1/16 финала.
Соперником белградцев был клуб «Сремска Митровица», находящийся на 13-м месте второго по силе дивизиона страны. Коллективы сыграли вничью 1:1, а «Партизан» упустил победу уже на 92 минуте. В серии послематчевых ударов игроки сербского топ-клуба пробили ужасно, не реализовав ни одной попытки.
«Партизан» выиграл семь кубков страны в её современной истории. С учётом Югославии, а также Сербии и Черногории у белградской команды 16 кубковых побед.
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