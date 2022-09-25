Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Тренер «Ариса» рассказал об ожиданиях от Кокорина

 
25 Сентября 2022 • 18:36 Комментировать

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отметил прогресс Александра Кокорина. По словам специалиста, российский нападающий прогрессирует и получает удовольствие от футбола. Шпилевский сказал, что уже в начале работы с Кокориным на тренировках он заметил его высокий класс в плане завершения моментов и «чтения» ситуаций на поле.

«Я уверен, что он ещё не один, не два и не три забьёт», - высказался Шпилевский насчёт ожиданий от Кокорина. Слова тренер «Ариса» на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в конце лета «Арис» арендовал Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Греция (до 17 лет) (жен) 0:1 Бельгия (до 17 лет) (жен)
окончен Тромсё (жен) 0:2 Осане (жен)
окончен Фортуна Олесунн (жен) 1:1 Гранд Будё (жен)
окончен КИЛ/Хемне (жен) 3:1 Клепп (жен)
окончен Амазон Гримстад (жен) 2:0 Медкила (жен)
окончен Ольденбург-2 2:1 Юнион Ноймюнстер
окончен Eckernfoerder SV 2:1 Тодесфельде
окончен Арна-Бьёрнар (жен) 3:0 Рёа (жен)
окончен Колботн (жен) 2:2 Квиннер (жен)
окончен Hoenefoss W 2:2 Эвреволл Хосле (жен)
окончен Динамос 0:1 Нгези Платинум
окончен Триангле Юнайтед 1:0 Херенталс
окончен Булавайо Чифс 1:0 Маника Даймондз
окончен Кроация Змиявци 2:2 Ориент 1919
25.09  19:00 Испания (до 17 лет) (жен) ... Польша (до 17 лет) (жен)
25.09  19:00 Сакатекас ... Chihuahua FC
25.09  20:00 Catedraticos Elite ... Lobos ULMX
25.09  20:00 Montaneses ... Интер Плая-дель-Кармен
25.09  23:00 Сантос Ика ... Санта Роса Андауайлас
25.09  23:00 Комерсиантес Унидос ... Куско ФК 3.65 3.60 1.87
25.09  23:00 Альянса Универсидад ... Alfonso Ugarte de Puno
25.09  23:00 Унион Уараль ... Молинос Эль-Пирата 1.59 3.90 4.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
18:36 · Другое
​Тренер «Ариса» рассказал об ожиданиях от Кокорина
16:56 · Другое
​Кокорин – о новом стадионе «Ариса»: «Напомнил мне «Анжи Арену»
23 Сентября
21:06 · Другое
Фаны боснийского «Железничара» отметили 101-летие клуба сжиганием флага соперников
14:22 · Другое
​Названа причина ухода Калиниченко из «Левадии» после 10 дней работы
04:18 · Другое
В Малайзии арбитр удалил тренера, но тот обратил судью в бегство
22 Сентября
16:15 · Другое
​Калиниченко ушёл из «Левадии» после 10 дней работы 1 официально
02:42 · Другое
В Норвегии овациями приветствовали футболиста, нашедшего силы выйти на поле после гибели своей супруги
21 Сентября
14:15 · Другое
​«Олимпиакос» объявил о возвращении Мичела на тренерский мостик официально
20 Сентября
11:08 · Другое
Швейцарский футболист умер в 34 года
19 Сентября
06:24 · Другое
«Олимпиакос» уволил главного тренера через полтора месяца после назначения официально
16 Сентября
00:23 · Франция. Лига 1
Дани Алвес: «Буду играть до 50, если Месси обойдёт меня по трофеям» 2
00:13 · Франция. Лига 1
Дани Алвес сделал выбор между Пеле и Месси 1
15 Сентября
19:47 · Другое
​«Олимпиакос» представил «звезду мирового футбола» - Хамеса
19:12 · Другое
​Кокорин снова начал игру «Ариса» на скамейке
18:05 · Другое
Выступающий в Бельгии форвард «Интера» вызвал волну критики своим празднованием гола
Все новости
Рекомендуем