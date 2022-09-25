​Тренер «Ариса» рассказал об ожиданиях от Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отметил прогресс Александра Кокорина. По словам специалиста, российский нападающий прогрессирует и получает удовольствие от футбола. Шпилевский сказал, что уже в начале работы с Кокориным на тренировках он заметил его высокий класс в плане завершения моментов и «чтения» ситуаций на поле.
«Я уверен, что он ещё не один, не два и не три забьёт», - высказался Шпилевский насчёт ожиданий от Кокорина. Слова тренер «Ариса» на своих страницах приводит «РБ Спорт».
Напомним, что в конце лета «Арис» арендовал Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».
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