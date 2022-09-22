В Норвегии овациями приветствовали футболиста, нашедшего силы выйти на поле после гибели своей супруги

Трагическая история Магнуса Вольфа Эйкрёма, норвежского футболиста из «Мольде», растрогала и расстроила всю Норвегию. Супруга 32-летнего игрока скончалась после долгой болезни, за ее борьбой за жизнь также следила общественность, но это не помогло несчастной.
Эйкрём пропустил матч Лиги конференции, но затем нашел в себе силы вернуться на поле в матче чемпионата против «Алесундс». Все игроки вышли на поле с траурными повязками, перед матчем была выдержана минута молчания, а на седьмой минуте (номер игрока - 7) трибуны зашлись в овациях.
Это придало сил Эйкрёму, который во втором тайме вышел на поле (что любопытно, также за семь минут до конца игры), и публика во второй раз за вечер отблагодарила его аплодисментами.
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