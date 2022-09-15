Выступающий в Бельгии форвард «Интера» вызвал волну критики своим празднованием гола

Итальянский нападающий Себастьяно Эспозито, правда на которого принадлежат миланскому «Интеру», наконец-то забил в своем новом клубе «Андерлехт», правда, это не спасло брюссельцев от поражения в игре с «Вестерло». Удача улыбнулась Эспозито в двенадцатом матче в составе «Андерлехта».

Причем гол он забил достаточно красивый, обыграв в штрафной площади двух защитников, после чего побежал к трибуне и приложил там палец к губам - не критикуйте меня, мол. Бельгийские медиа в ответ буквально взорвались негодованием. Его лучше всех выразил Юри Мюлдер, бывший игрок нидерландской сборной.

- Что это за жесты? Ему самому надо закрыть рот. Пока что он слишком мало сделал тут, - заявил Мюлдер.