Дерби Стокгольма завершилось массовой дракой, шведы в шоке

Швеция - спокойная с футбольной точки зрения страна, но и там внезапно могут вспыхнуть и рвануть через край страсти, как это случилось в недавнем матче между АИК и «Хаммарбю». Все началось после того, как в матче сравнялся счет, он стал 2:2, причем первый мяч в этой игре забил Джон Гвидетти, известный в прошлом игрок «Сельты».

- На трибунах семьи с малолетними детьми, там были и мои дети, и я не хочу, чтобы они становились свидетелями столь мерзкого зрелища. Я думаю, что кое-кому надо запретить вход на стадион на всю жизнь, - прокомментировал случившееся Гвидетти для шведского издания Sportbladet.