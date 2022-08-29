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Дерби Стокгольма завершилось массовой дракой, шведы в шоке

 
29 Августа 2022 • 20:35 Комментировать

Швеция - спокойная с футбольной точки зрения страна, но и там внезапно могут вспыхнуть и рвануть через край страсти, как это случилось в недавнем матче между АИК и «Хаммарбю». Все началось после того, как в матче сравнялся счет, он стал 2:2, причем первый мяч в этой игре забил Джон Гвидетти, известный в прошлом игрок «Сельты».

- На трибунах семьи с малолетними детьми, там были и мои дети, и я не хочу, чтобы они становились свидетелями столь мерзкого зрелища. Я думаю, что кое-кому надо запретить вход на стадион на всю жизнь, - прокомментировал случившееся Гвидетти для шведского издания Sportbladet. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аик Хаммарбю
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