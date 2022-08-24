Премьера в Боснии и Герцеговине - билеты для сараевского дерби создали в NFT

Эксперимент в Боснии и Герцеговине - впервые билеты на матч были выпущены в формате NFT, популярном в последние годы. А речь идет не о простом матче, а о дерби между сараевскими «Железничаром» и «Сараево», оно должно состояться в пятницу, 26 августа. Как не без гордости отмечается в пресс-релизе «Железничара», клуб оказался первым в мире, который выпустил столь креативные билеты.

Центральной темой билета выбрана фотография из одного из лучших дерби Сараево - второй матч в сезоне 1997\1998, в котором «Железничар» выиграл с минимальным счетом после того, как в первом круге проиграл в гостях 1:2.