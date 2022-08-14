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Польская «Легия» победила в Лодзе впервые с 2013 года

14 Августа 2022 • 04:12 Комментировать

Для варшавской «Легии», которую в прошлом тренировал известный российский экс-голкипер и специалист Станислав Черчесов, «Видзев» из Лодзя является самым принципиальным соперником, победы над которым поклонники «Легии» ждут с особым нетерпением.

Увы, несмотря на все свои успехи последних лет, «Легия» никак не могла победить в Лодзе - в последний раз это случалось в 2013 году.

И вот сейчас столичной команде удалось победить снова, со счетом 2:1. Уже в первом тайме «Легия» забила дважды, и все, что удалось неудачно начавшему сезон «Видзеву» - отыграть один гол перед финальным свистком.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия видзев чемпионат Польши
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