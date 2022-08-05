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В чемпионате Катара игрока удалили с поля за то, что решил посмотреть VAR вместе с арбитром

05 Августа 2022 • 02:47 Комментировать

Любопытный казус с печальными последствиями для футболиста случился в чемпионате Катара. Натурализованный катарец Себастьян Сория, по происхождению уругваец, допустил фол в игре своего клуба «Катар» против «Аль-Араби». Арбитр решил просмотреть фол еще раз при помощи системы видеоассистента ВАР.

Но 38-летний Сория почему-то решил, что ему также следует пройти за арбитром и самостоятельно посмотреть фол на мониторе еще раз. Так он и сделал - но вот судья такой поступок не оценил и показал Сории красную карточку. Возможно, он и так получил бы ее после просмотра ВАР-а, но своим проступком перечеркнул все другие сценарии, не оставив арбитру выбора.

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Катара
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