В чемпионате Катара игрока удалили с поля за то, что решил посмотреть VAR вместе с арбитром

Любопытный казус с печальными последствиями для футболиста случился в чемпионате Катара. Натурализованный катарец Себастьян Сория, по происхождению уругваец, допустил фол в игре своего клуба «Катар» против «Аль-Араби». Арбитр решил просмотреть фол еще раз при помощи системы видеоассистента ВАР.

Но 38-летний Сория почему-то решил, что ему также следует пройти за арбитром и самостоятельно посмотреть фол на мониторе еще раз. Так он и сделал - но вот судья такой поступок не оценил и показал Сории красную карточку. Возможно, он и так получил бы ее после просмотра ВАР-а, но своим проступком перечеркнул все другие сценарии, не оставив арбитру выбора.