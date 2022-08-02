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​В Израиле за трансфер футболиста рассчитались бутылками воды

02 Августа 2022 • 16:32 Комментировать

На прошлой неделе талантливый 16-летний футболист Ахмед Хамам сменил «Хапоэль» из Хайфы на «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Согласно информации израильского Sport5, трансфер был осуществлён не только за деньги. Помимо 40 тысяч шекелей (около 11,5 тысячи евро), «Хапоэль» из Беэр-Шевы в рамках сделки передал десять поддонов с водой в бутылках.

Отметим, что чемпионом Израиля является «Маккаби» из Хайфы.

Трансферное окно в Европе по-прежнему открыто. Август обещает подарить футбольным болельщикам ещё не одну громкую сделку. Следите за новостями на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Хапоэль Хайфа Хапоэль Беэр-Шева Ахмед Хамам
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