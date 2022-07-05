«Брюгге» подписал форварда сборной Канады

Канадский нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин продолжит свою карьеру в одном из сильнейших клубов чемпионата Бельгии.

Как сообщает пресс-служба «Брюгге», 27-летний канадский футболист официально подписал соглашение с бельгийской командой. Контракт Ларина с клубом из Брюгге рассчитан до июня 2025 года. Стоит отметить, что форвард является лучшим бомбардиром в истории канадской сборной, с которой он вместе недавно вышел на катарский чемпионат мира.

В прошлом сезоне Кайл Ларин провёл в турецкой лиге 29 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.