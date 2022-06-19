Бердыев может возглавить иранский клуб «Трактор»

Известный экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может продолжить свою карьеру в иранском чемпионате.

По информации Tasnim News Agency, опытный 69-летний специалист в ближайшее время может возглавить иранскую команду «Трактор». Если верить источнику, то руководители иранского клуба уже договорились о контракте с бывшим тренером «Рубина» и «Ростова». Напомним, что последним местом работы Бердыева был казахстанский «Кайрат».

В прошедшем сезоне футболисты «Кайрата» под руководством Курбана Бердыева выиграли национальный кубок и выиграли бронзовые медали чемпионата.