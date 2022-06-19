Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Бердыев может возглавить иранский клуб «Трактор»

19 Июня 2022 • 10:02 Комментировать

Известный экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может продолжить свою карьеру в иранском чемпионате.

По информации Tasnim News Agency, опытный 69-летний специалист в ближайшее время может возглавить иранскую команду «Трактор». Если верить источнику, то руководители иранского клуба уже договорились о контракте с бывшим тренером «Рубина» и «Ростова». Напомним, что последним местом работы Бердыева был казахстанский «Кайрат».

В прошедшем сезоне футболисты «Кайрата» под руководством Курбана Бердыева выиграли национальный кубок и выиграли бронзовые медали чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев чемпионат Ирана Трактор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Куба (до 20 лет) 1:0 Канада (до 20 лет)
окончен Гондурас (до 20 лет) 3:0 Антигуа и Барбуда (до 20 лет)
19.06  08:00 Норт Стар ... Вирджиния Юнайтед 1.35 5.50 6.50
19.06  09:30 Мэджик Юнайтед ... Холланд Парк Хоукс
19.06  18:00 Ирландия (жен) ... Филиппины (жен)
19.06  20:15 Люксембург (жен) ... Cape Verde W
19.06  21:00 Сантос Ика ... Депортиво Ллакуабамба
19.06  23:00 Альянса Универсидад ... Куско ФК
19.06  23:00 Сальвадор (до 20 лет) ... Гватемала (до 20 лет)
19.06  23:30 Хуан Аурих ... Alfonso Ugarte de Puno
19.06  23:30 Унион Уараль ... Спорт Шавелинес Хуниорс
20.06  01:00 Гаити (до 20 лет) ... Тринидад и Тобаго (до 20 лет)
20.06  03:30 Панама (до 20 лет) ... Аруба (до 20 лет)
20.06  05:30 Мексика (до 20 лет) ... Suriname U20
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Июня
10:02 · Другое
Бердыев может возглавить иранский клуб «Трактор»
08:03 · Другое
Экс-форвард «Тоттенхэма» перешёл в бельгийский «Антверпен»
18 Июня
23:00 · Другое
Скандальный арбитр матча Южная Корея - Италия в 2002 году признал некоторые свои ошибки 3
22:45 · Другое
Вранчич пояснил, почему разменял чемпионат Англии на возвращение в Хорватию
16:45 · Другое
В Грузии вратарь бросил стеклянную бутылку в голову соперника видео
17 Июня
21:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян обвинил арбитров женской Суперлиги в подсуживании «Зениту»
21:17 · Другое
Озил хочет стать киберспортсменом
19:36 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир в истории Германии возглавил австрийский клуб «Альтах»
11:58 · Другое
Бывший голкипер сборной Парагвая намерен стать президентом страны
07:49 · Другое
Премьер-министр Армении поставил перед футбольной сборной цель выиграть ЧМ или ЧЕ к 2050 году 2
14 Июня
17:38 · Другое
Тунис выиграл в товарищеском турнире, обыграв в финале Японию
08:51 · Другое
Роналдиньо назвал тренера, с которым хотел бы поработать
08 Июня
11:54 · Другое
Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»
06 Июня
01:44 · Другое
Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры
30 Мая
20:01 · Другое
Месси ответил Мбаппе, который назвал Европу более развитым футбольным континентом, чем Южная Америка
Все новости
Рекомендуем