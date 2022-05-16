Загребское «Динамо» в пятый раз кряду выиграло чемпионат Хорватии

Футболисты загребского «Динамо» в 35-м туре национального чемпионата переиграли на выезде клуб «Шибеник» и обеспечили себе чемпионский титул.

Загребская команда одержала уверенную гостевую победу на классе со счётом 2:0 и досрочно обеспечила себе уже пятый чемпионский титул кряду. Стоит отметить, что динамовцы из Загреба являются самой титулованной командой в истории Хорватии. «Динамо» за свою историю выигрывало чемпионство аж 23 раза.

Напомним, что в этом сезоне «Динамо» из Загреба вышло в плей-офф Лиги Европы, где хорватская команда по сумме двух матчей уступила испанской «Севилье».