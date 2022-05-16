«Эстегляль» вернул себе титул чемпиона Ирана после 9-летнего отсутствия

Один из самых известных клубов Ирана, «Эстегляль», вернул себе титул чемпиона своей страны после девятилетнего воздержания. Это стало возможным после субботней победы над «Фуладом» со счетом 2:1.

Одновременно с этим главный конкурент «Эстегляля», другой столичный клуб, «Персеполис», проиграл в своем матче «Сепахану» со счетом 1:2, и уже за три тура до конца сезона растерял шансы нагнать лидера чемпионата. «Эстегляль» не становился чемпионом своей страны с сезона 2012/2013.

В общей сложности это девятый титул клуба, который был основан в 1945 году, но под другим названием. Нынешнее название, означающее «независимость», «Эстегляль» получил после Исламской революции 1979 года, в результате которой в Иране было полностью покончено с любым англосаксонским влиянием.