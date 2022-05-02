Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«Ред Булл Зальцбург» выиграл Кубок Австрии

02 Мая 2022 • 00:28 Комментировать

Вдобавок к очередному чемпионскому титулу в Австрии «Ред Булл Зальцбург» выиграл еще и Кубок страны. В финале розыгрыша нынешний гегемон австрийского футбола крупно обыграл «Рид».

«Зальцбург» выиграл матч в классическом стиле - в середине первого тайма Лука Сучич открыл счет, в начале второй половины игры Максимилиан Вебер добавил второй мяч, а в конце игры последовал и «контрольный» - на 87-й минуте точку поставил Беньямин Шешко.

Для «Зальцбурга» это была уже девятая победа в Кубке Австрии, команда впервые выиграла данный трофей в 2012 году, и с тех пор упустила его лишь дважды - в 2013 и 2018.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Кубок Австрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Интер Киль 3:4 Тодесфельде
окончен Тимок Заечар 3:0 Бачка-Паланка
окончен Рад Белград 1:1 Мачва Шабац 1.97 2.95 4.20
окончен Santa Lucia F.C. 1:2 Слима Уондерерс
окончен Бокель 5:0 Цетинье
окончен Единство Биело-Поле 1:0 Грбаль
окончен Титоград 0:1 КОМ
окончен Игало 3:0 Беране
окончен ТРАУ 2:0 Аиджал 2.65 3.10 2.65
окончен Вестманнаэйяр 1:1 Лейкнир Рейкьявик 2.35 3.60 2.80
окончен Гзира Юнайтед 3:1 Гудья Юнайтед 1.62 3.85 4.90
окончен OFK Mladost Donja Gorica 1:0 Арсенал Тиват
окончен Оливейренсе 1:1 Брага-2
окончен Витория Сетубал 1:2 Униан Лейрия
окончен Унион Комерсио 2:0 Депортиво Ллакуабамба
окончен Брейдаблик 3:0 Хабнарфьордюр 1.87 3.75 3.95
01.05  23:00 Alfonso Ugarte de Puno ... Спорт Шавелинес Хуниорс
01.05  23:00 Альянса Универсидад ... Сантос Ика
01.05  23:30 Хуан Аурих ... Депортиво Коопсол
02.05  13:00 Замбия (жен) ... Botswana W
02.05  15:00 Тоттенхэм (до 23 лет) ... Brighton & Hove Albion U23 1
02.05  17:00 Будучност Добановци ... Графичар Белград 2.80 2.95 2.60
02.05  17:00 Железничар Панчево ... Раднички Сремска Митровица
02.05  17:00 Жарково ... ФК Инджия
02.05  17:00 Кабель Нови-Сад ... Златибор Чаетина
02.05  17:00 Скарборо Атлетик ... Уоррингтон Таун
02.05  17:00 Хорнчёрч ... Чешант
02.05  17:00 Лозница ... Младость Нови-Сад
02.05  17:00 Питерборо Спортс ... Колвилл
02.05  17:00 Хейс-Йидинг Юнайтед ... Фарнборо
02.05  17:30 Sreenidi Deccan ... Раджастхан Юнайтед
02.05  18:00 Crystal Palace U23 ... Leicester U23 1
02.05  19:00 Явор Иваньица ... ИМТ Нови Белград
02.05  21:00 Вест Хэм (до 23 лет) ... Derby U23 1
02.05  21:00 Акюрейри ... Кеблавик 1.58 4.30 4.90
02.05  22:15 Фрам ... Акранес 2.70 3.65 2.33
02.05  22:15 Викингур Рейкьявик ... Стьярнан 1.58 4.30 5.00
03.05  01:00 Алагоано ... Cruzeiro Arapiraca
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
00:28 · Другое
«Ред Булл Зальцбург» выиграл Кубок Австрии
30 Апреля
20:07 · Другое
Маттеус предложил использовать в VAR-комнате бывших футболистов
28 Апреля
16:16 · Другое
Уткин отреагировал шуткой на «смерть» Райолы
13:36 · Другое
Экс-игрок «Спартака» и «Сочи» Попов вернулся на родину
27 Апреля
13:32 · Другое
«Мы любим сумасшедших»: Агуэро считает, что Балотелли нужно играть за сборную Аргентины
26 Апреля
19:42 · Другое
Хамес хочет покинуть катарский «Эр-Райан» и вернуться в Европу
25 Апреля
00:12 · Другое
Рой Кин может вернуться к тренерской работе
24 Апреля
20:48 · Другое
«Зальцбург» досрочно оформил чемпионство в Австрии
00:16 · Другое
Футболка Марадоны образца 1986 года может стать самой дорогой в истории футбола
23 Апреля
23:11 · Россия. Премьер-лига
«Базель» проведет благотворительный матч с киевским «Динамо», за швейцарцев выступает российский форвард Чалов
21:56 · Другое
Бывшего лидера норвежской сборной могут посадить в тюрьму за неуплату налогов
15:51 · Другое
Раньери не спешит завершать тренерскую карьеру 1
11:24 · Другое
Хорватский клуб не собирается разрывать контракт с российским игроком
21 Апреля
23:24 · Другое
«Буде-Глимт» с Хайкиным пробился в финал Кубка Норвегии
14:57 · Другое
Роббен о Гвардиоле: «Никогда не видел человека, который настолько одержим футболом»
Все новости
Рекомендуем