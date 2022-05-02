«Ред Булл Зальцбург» выиграл Кубок Австрии

Вдобавок к очередному чемпионскому титулу в Австрии «Ред Булл Зальцбург» выиграл еще и Кубок страны. В финале розыгрыша нынешний гегемон австрийского футбола крупно обыграл «Рид».
«Зальцбург» выиграл матч в классическом стиле - в середине первого тайма Лука Сучич открыл счет, в начале второй половины игры Максимилиан Вебер добавил второй мяч, а в конце игры последовал и «контрольный» - на 87-й минуте точку поставил Беньямин Шешко.
Для «Зальцбурга» это была уже девятая победа в Кубке Австрии, команда впервые выиграла данный трофей в 2012 году, и с тех пор упустила его лишь дважды - в 2013 и 2018.
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