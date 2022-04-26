Хамес хочет покинуть катарский «Эр-Райан» и вернуться в Европу

Полузащитник катарского «Эр-Райана» Хамес Родригес хочет покинуть свою нынешнюю команду и вернуться в Европу. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил журналист Пипе Сьерра.

Напомним, что Хамес перебрался в катарский «Эр-Райан» летом 2021 года из английского «Эвертона». Колумбиец не хотел оставаться в стане «ирисок», так как не видел себя частью команды в обозримом будущем. Ситуацию также усложнил уход главного тренер Карло Анчелотти в мадридский «Реал».

Теперь Хамес хочет покинуть «Эр-Райан», так как не может адаптироваться к жизни в Катаре. О потенциальных претендентах на трансфер колумбийца пока что не сообщается.