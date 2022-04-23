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Хорватский клуб не собирается разрывать контракт с российским игроком

23 Апреля 2022 • 11:24 Комментировать

Российский защитник «Риеки» Михаил Меркулов рассказал журналистам о том, что хорватский клуб не собирается разрывать с ним контракт.

Меркулов сказал «Матч ТВ», что в хорватской команде к нему были вопросы только по футбольным моментам, так как травма колена не давала ему играть в полную силу. Защитник отметил, что боссы «Риеки» не собираются разрывать с ним соглашение из-за ситуации на Украине и даже не оказывают никакого давления по этой теме.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Меркулов провёл в хорватском чемпионате четыре поединка, но результативными действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Риека Михаил Меркулов
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