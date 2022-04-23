Хорватский клуб не собирается разрывать контракт с российским игроком

Российский защитник «Риеки» Михаил Меркулов рассказал журналистам о том, что хорватский клуб не собирается разрывать с ним контракт.
Меркулов сказал «Матч ТВ», что в хорватской команде к нему были вопросы только по футбольным моментам, так как травма колена не давала ему играть в полную силу. Защитник отметил, что боссы «Риеки» не собираются разрывать с ним соглашение из-за ситуации на Украине и даже не оказывают никакого давления по этой теме.
Напомним, что в этом сезоне Михаил Меркулов провёл в хорватском чемпионате четыре поединка, но результативными действиями не отметился.
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