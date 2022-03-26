Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Экс-игрок «Урала» перешёл в польский «Ракув»

26 Марта 2022 • 08:13 Комментировать

Молодой грузинский экс-полузащитник «Урала» Лука Гагнидзе перебрался в польскую команду «Ракув».

Как сообщает пресс-служба польского клуба, 19-летний грузинский футболист будет выступать за «Ракув» до конца этого сезона. Напомним, что права на Гагнидзе принадлежат московскому «Динамо», но в этом сезоне грузин на правах аренды выступал за екатеринбургский «Урал», с которым Лука недавно приостановил контракт.

В этом сезоне Лука Гагнидзе провёл в российском чемпионате в составе «Урала» 11 матчей, но результативными действиями так и не отметился.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Гагнидзе Ракув
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Текос 1:1 Catedraticos Elite
26.03  04:30 Калор-де-Сан-Педро ... Алебрихес-2 Оахака
26.03  05:30 Депортиво Тепик ДжАП ... Симарронес-2
26.03  09:00 Эльфен Саитама (жен) ... Альбирекс Ниигата (жен)
26.03  12:00 Бельгия (до 19 лет) ... Германия (до 19 лет)
26.03  14:00 Словения (до 17 лет) ... Сербия (до 17 лет)
26.03  14:00 Хорватия (до 19 лет) ... Румыния (до 19 лет)
26.03  14:00 Ирландия (до 17 лет) ... Финляндия (до 17 лет)
26.03  14:00 Германия (до 17 лет) (жен) ... Словения (до 17 лет) (жен)
26.03  14:00 Нгези Платинум ... Чикен Инн
26.03  15:00 Германия (до 17 лет) ... Шотландия (до 17 лет)
26.03  15:00 Швейцария (до 17 лет) ... Швеция (до 17 лет)
26.03  15:00 Швейцария (до 17 лет) (жен) ... Казахстан (до 17 лет) (жен)
26.03  15:00 Исландия (до 17 лет) (жен) ... Словакия (до 17 лет) (жен)
26.03  16:00 Рот-Вайсс Хадамар ... FC 1906 Erlensee
26.03  16:00 Майендорф ... Зюдерельбе
26.03  16:00 VfL Lohbruegge ... Рюгенберген
26.03  16:00 Айсбахталер ... Эльверсберг-2
26.03  16:00 Херенталс ... КАПС Юнайтед
26.03  16:00 Кариба ... Tenax CS FC
26.03  16:00 Bulawayo City FC ... Триангле Юнайтед
26.03  16:00 Блэк Ринос ... Булавайо Чифс
26.03  17:00 Титоград ... Беране 3.55 2.75 2.33
26.03  17:00 Игало ... Цетинье
26.03  17:00 Италия (до 19 лет) ... Финляндия (до 19 лет)
26.03  17:00 Англия (до 19 лет) ... Армения (до 19 лет)
26.03  17:00 Франция (до 19 лет) ... Чехия (до 19 лет)
26.03  17:00 Эстония (до 17 лет) ... Босния и Герцеговина (до 17 лет)
26.03  17:00 Испания (до 17 лет) ... Бельгия (до 17 лет)
26.03  17:00 Бокель ... Грбаль 1.23 5.40 14.00
26.03  17:00 Арсенал Тиват ... КОМ
26.03  17:00 OFK Mladost Donja Gorica ... Единство Биело-Поле
26.03  17:00 Ирландия (до 17 лет) (жен) ... Финляндия (до 17 лет) (жен)
26.03  17:00 Тюрк Гюджю Фридберг ... Баунаталь
26.03  17:00 Вальдгирмес ... Барокштадт
26.03  17:00 Гессен Драйайх ... Нойхоф
26.03  17:30 Грузия (до 19 лет) ... Исландия (до 19 лет)
26.03  17:30 Пфеддершайм ... Хассия
26.03  17:30 Энгерс ... Мехтершайм
26.03  17:30 Ягерсбург ... СГ Мюльхайм-Керлих
26.03  17:30 Арминия Людвигсхафен ... Айнтрахт Трир
26.03  17:30 Эппельборн ... Кайзерслаутерн-2
26.03  18:00 Турция (до 17 лет) ... Уэльс (до 17 лет)
26.03  18:00 Балликлэр Комрейдс ... АФК Ньюри Сити
26.03  18:00 Queen's University ... Лафголл
26.03  18:00 Турция (до 19 лет) ... Израиль (до 19 лет)
26.03  18:00 Баллинамаллард Юнайтед ... Dergview FC
26.03  18:00 Кнокбреда ... Инститьют
26.03  18:00 Аннаг Юнайтед ... Дандела 1.88 3.60 3.55
26.03  18:00 Харлэнд и Вульф Велдерс ... Ардс
26.03  18:00 Рамлинген-Эхлерсхаузен ... Хислингер
26.03  18:00 Арминия Ганновер ... Киккерс Эмден
26.03  18:00 Австрия (до 17 лет) (жен) ... Kosovo U17 W
26.03  18:00 SV Zeilsheim ... Ханау
26.03  18:00 Гонзенхайм ... Деффлен
26.03  18:00 Франция (до 17 лет) ... Англия (до 17 лет)
26.03  18:30 Диткирхен ... Айнтрахт Штадталлендорф
26.03  18:30 Дуденхофен ... Карбах
26.03  19:00 Болгария (до 17 лет) ... Португалия (до 17 лет)
26.03  19:00 Вольфенбюттель ... Айнтрахт Целле
26.03  19:30 Эммельсхаузен ... Рёхлинг
26.03  20:00 Австрия (до 19 лет) ... Дания (до 19 лет)
Идет 0 минута Англия (до 17 лет) 0:0 Россия (до 17 лет)
26.03  20:00 Универсидад де Гвадалахара ... Атлетико Сальтильо
26.03  20:00 Босния и Герцеговина (до 19 лет) ... Швеция (до 19 лет)
Идет 0 минута Россия (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет)
26.03  21:00 Дания (до 17 лет) ... Латвия (до 17 лет)
26.03  21:00 Чехия (до 17 лет) ... Грузия (до 17 лет)
26.03  21:00 Club Canoneros Marina ... Escorpiones
26.03  21:30 Tuna Luso ... Ремо
26.03  21:45 Венгрия (до 19 лет) ... Шотландия (до 19 лет)
26.03  22:30 Португалия (до 19 лет) ... Ирландия (до 19 лет)
26.03  23:00 Pinheiro MA ... Сан-Хосе МА
27.03  00:00 Deportivo Dongu FC ... Кафеталерос
27.03  00:00 Aguacateros CDU ... Сьервос
Идет 0 минута Guerreros de Xico 0:0 Куаутла
27.03  00:00 Huracanes Izcalli ... Lobos Huerta
27.03  00:30 Сакатекас ... Коррекаминос-2
27.03  00:30 Mazorqueros FC ... Гавиланес Матаморос
27.03  01:30 Colima FC ... Tritones Vallarta
27.03  02:00 Минерос де Фреснильо ... Дуранго
27.03  07:00 Вегальта Сендай (жен) ... AC Nagano Parceiro W
27.03  07:00 Omiya Ardija Ventus W ... НТВ Белеза (жен)
27.03  08:00 Нодзима Стелла (жен) ... ДЖЕФ (жен)
27.03  08:00 Sanfrecce Hiroshima Regina W ... Урава (жен)
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
08:13 · Другое
Экс-игрок «Урала» перешёл в польский «Ракув»
25 Марта
08:55 · Другое
Креспо возглавил катарский клуб
24 Марта
23:16 · Голландия. Эредивизие
Чиновники из Катара раскритиковали позицию Ван Галя
23 Марта
09:49 · Другое
Экс-тренер «Челси» Грант высказался об обвинения в домогательствах
22 Марта
13:05 · Франция. Лига 1
Бывший игрок сборной Франции Верель предстанет перед судом
11:17 · Другое
Шевченко высказался об украинских футболистах в Европе
10:11 · Голландия. Эредивизие
Ван Галь: ФИФА утверждает, что хочет развивать футбол в Катаре? Это бред!
21 Марта
16:25 · Другое
В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями
13:23 · Другое
Бэйл открыл в Уэльсе бар с полями для мини-гольфа
18 Марта
14:22 · Россия. Премьер-лига
Апелляция РФС отклонена, российские клубы и сборная пока не могут играть в международных матчах
13:00 · Другое
Экс-защитник «Химок» Дагерстол перешёл в шведский клуб
17 Марта
09:21 · Другое
Роналдиньо со слезами на глазах участвовал в церемонии включения в зал славы мирового футбола
16 Марта
14:00 · Другое
Греческий АЕК хочет подписать Ракицкого
15 Марта
13:19 · Другое
Телеэксперт: «Если к осени в Россию не вернутся трансляции европейских чемпионатов, то пиратство неизбежно»
11 Марта
22:17 · Другое
France Football изменил критерии выдачи «Золотого мяча» 1
Все новости
Рекомендуем