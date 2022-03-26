Экс-игрок «Урала» перешёл в польский «Ракув»

Молодой грузинский экс-полузащитник «Урала» Лука Гагнидзе перебрался в польскую команду «Ракув».

Как сообщает пресс-служба польского клуба, 19-летний грузинский футболист будет выступать за «Ракув» до конца этого сезона. Напомним, что права на Гагнидзе принадлежат московскому «Динамо», но в этом сезоне грузин на правах аренды выступал за екатеринбургский «Урал», с которым Лука недавно приостановил контракт.

В этом сезоне Лука Гагнидзе провёл в российском чемпионате в составе «Урала» 11 матчей, но результативными действиями так и не отметился.