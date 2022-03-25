Креспо возглавил катарский клуб

Известный аргентинский экс-футболист «Милана» и «Челси» Эрнан Креспо стал новым главным тренером катарского клуба «Аль-Духаиль».

46-летний аргентинский специалист официально подписал контракт с катарской командой. Соглашение Креспо с «Аль-Духаилем» рассчитано на два сезона. Напомним, что последним клубом, где работал аргентинский тренер, был бразильский «Сан-Паулу».

Стоит отметить, что помимо «Сан-Паулу» Эрнан Креспо тренировал итальянскую «Модену», а также аргентинские команды «Банфилд» и «Дефенса и Хустисия».