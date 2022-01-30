В субботу РФШ, действующий чемпион Латвии, проводил контрольный матч в Хельсинки против ХИКа. Латвийцы победили со счётом 2:0. После игры на страничке команды в «Твиттере» появилось видео, на котором игроки толкают автобус, помогая ему выбраться из сугроба. Судя по всему, именно на этом автобусе команда в скором времени попала в дорожно-транспортное происшествие.

«Мы попали в аварию. Автобус перевернулся», - такое сообщение оставила в «Твиттере» пресс-служба клуба.

Спустя какое-то время РФШ сообщил, что все представители команды выбрались из автобуса. Все живы. Информации о пострадавших нет.