В субботу РФШ, действующий чемпион Латвии, проводил контрольный матч в Хельсинки против ХИКа. Латвийцы победили со счётом 2:0. После игры на страничке команды в «Твиттере» появилось видео, на котором игроки толкают автобус, помогая ему выбраться из сугроба. Судя по всему, именно на этом автобусе команда в скором времени попала в дорожно-транспортное происшествие.
«Мы попали в аварию. Автобус перевернулся», - такое сообщение оставила в «Твиттере» пресс-служба клуба.
Спустя какое-то время РФШ сообщил, что все представители команды выбрались из автобуса. Все живы. Информации о пострадавших нет.
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