«Тут самые горячие фанаты» - принадлежащий «Валенсии» футболист променял ее на «Црвену Звезду»

Защитник Кристиано Пиччини, права на которого принадлежат с 2018 года «Валенсии», поиграл за «Аталанту», а теперь решил перебраться в «Црвену Звезду». Футболист, за спиной которого есть выступления в составе итальянской сборной, пояснил свою мотивацию. Оказывается, Пиччини очень хочет сыграть в белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».
- Тут, в Белграде, самые горячие болельщики, и после лиссабонского и севильского дерби мне не терпится сыграть в белградском. Обещаю, что буду напряженно работать и помогать команде, выиграть чемпионат и успешно продвинуться в Лиге Европы, - заявил Пиччини, слова которого приводит derbyderbyderby.it.
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