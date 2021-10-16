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Дрогба: «Сталкивался с расизмом, но на меня это не действует»

16 Октября 2021 • 16:42 Комментировать

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлением расизма по ходу его игровой карьеры.

Камерунец отметил, что от подобного невозможно спрятаться. Впрочем, экс-игрок не приписывает себя к тем людям, которые способны близко к сердцу воспринимать оскорбления на расовой почве.

«Безразличие – лучшее оружие против расизма и других видов агрессии. Это дело каждого. В мою сторону тоже кричали разные неприличные фразы, но так легко меня не спровоцировать, это не действует. Думаю, что подобное поведение фанатов можно считать невежеством», - приводит слова Дрогба турецкое издание Fanatik.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дрогба расизм
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