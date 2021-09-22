​В Боснии машину судей перехватили на дороге и подожгли

Во вторник в Боснии и Герцеговине не был доигран матч между командами «Вележ» и «Борац». Ближе к завершению игры на поле выбежали разозлённые из-за действий арбитра фанаты хозяев.

Журналист N1 Харис Мрконья сообщает на своей страничке в «Твиттере», что после игры машину, в которой ехали судьи, перехватили на дороге в тоннеле и подожгли. Другие источники пишут о том, что выбежавших из авто арбитров избили.

Тот же Мрконья позже написал, что «Вележ» должен провести 6 игр при пустых трибунах. С команды были сняты 3 очка, а президента клуба дисквалифицировали на два года. Журналист отмечает, что это самое суровое наказание команды в новейшей истории боснийского футбола.