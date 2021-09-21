​Бывшие игроки клуба из Узбекистана заявили, что их жестоко избили за требования выплатить зарплату

Скандал в Узбекистане. Рушана Мирсадыкова, являющаяся женой футболиста Жавахира Эсонкулова, написала в «Инстаграме», что её супруга и другого игрока Акрома Ходжаева жестоко избили в офисе клуба «Сурхан» за требования выплатить долги по зарплате.

Девушка пишет о том, что футболистов держали тренеры, чтобы они не могли увернуться, а в этот момент их избивали битой и стульями. Также звучали угрозы нанесения более серьёзных травм и чуть ли не угрозы смерти. Помимо этого, футболистов запугали.

«Сурхан» в своём заявлении отрицает обвинения. Клуб отмечает, что существует некий документ, который подтверждает отсутствие финансовых претензий со стороны Эсонкулова. Также клуб рассказывает об оскорблениях со стороны футболистов в адрес руководства.

Эсонкулов Жавохир и Акром Ходжаев обратились в правоохранительные органы.