Клаттенбург рассказал об инциденте с игроками «Челси» в 2012 году

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о работе на матче «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, который он назвал самым скандальным и опасным в его карьере.
В том поединке судья показал красные карточки игрокам «синих» Браниславу Ивановичу и Фернандо Торресу, благодаря чему «МЮ» сумел вырвать победу. В интервью Daily Mail Клаттенбург рассказал, что происходило после финального свистка: «К нам в раздевалку вломились представители лондонцев, среди которых был Джон оби Микел и тренер Роберто ди Маттео. Микел угрожал сломать мне ноги, его еле сдержали от нападения на меня».
Позже, по словам рефери, он отказался включать эту ситуацию в отчет, дабы не навредить репутации «Челси». Но, тогда лондонцы сыграли на опережение, обвинив Клаттенбурга в расизме, что, как сказал арбитр, могло повлиять на его карьеру. «Виновен, пока не доказана виновность. Это в лучших традициях Англии», - подытожил специалист.
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Колвилл
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Лонг Итон Юнайтед
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Йейт Таун
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Госпорт
|
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Уэллинг
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Лемингтон
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Stone Old Alleynians
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Каршолтон Атлетик
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Эббсфлит
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4
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Хайт Таун
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Моссли
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Рэдклифф
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Тамуорт
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Пул Таун
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Чиппенхэм Таун
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Брейнтри
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Биллерикей
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Прескот
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Уитби
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Садбёри
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Стаумаркет Таун
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Блайт Спартанс
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Он по хорошему вообще должен лишний раз не упоминать эту позорнейшую страницу своей судейской карьеры.