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Клаттенбург рассказал об инциденте с игроками «Челси» в 2012 году

18 Сентября 2021 • 12:14 Комментировать (2)

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о работе на матче «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, который он назвал самым скандальным и опасным в его карьере.

В том поединке судья показал красные карточки игрокам «синих» Браниславу Ивановичу и Фернандо Торресу, благодаря чему «МЮ» сумел вырвать победу. В интервью Daily Mail Клаттенбург рассказал, что происходило после финального свистка: «К нам в раздевалку вломились представители лондонцев, среди которых был Джон оби Микел и тренер Роберто ди Маттео. Микел угрожал сломать мне ноги, его еле сдержали от нападения на меня».

Позже, по словам рефери, он отказался включать эту ситуацию в отчет, дабы не навредить репутации «Челси». Но, тогда лондонцы сыграли на опережение, обвинив Клаттенбурга в расизме, что, как сказал арбитр, могло повлиять на его карьеру. «Виновен, пока не доказана виновность. Это в лучших традициях Англии», - подытожил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Марк Клаттенбург
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Matteo
18 Сентября 2021 в 13:15
По сути взял, и навалил кучу тогда в топовом матче, сыграв на руку Мю.
Он по хорошему вообще должен лишний раз не упоминать эту позорнейшую страницу своей судейской карьеры.
Fireland
18 Сентября 2021 в 12:42
А про третий гол с оффсайда, почему не упомянули ?
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