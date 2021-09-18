Клаттенбург рассказал об инциденте с игроками «Челси» в 2012 году

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о работе на матче «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, который он назвал самым скандальным и опасным в его карьере.

В том поединке судья показал красные карточки игрокам «синих» Браниславу Ивановичу и Фернандо Торресу, благодаря чему «МЮ» сумел вырвать победу. В интервью Daily Mail Клаттенбург рассказал, что происходило после финального свистка: «К нам в раздевалку вломились представители лондонцев, среди которых был Джон оби Микел и тренер Роберто ди Маттео. Микел угрожал сломать мне ноги, его еле сдержали от нападения на меня».

Позже, по словам рефери, он отказался включать эту ситуацию в отчет, дабы не навредить репутации «Челси». Но, тогда лондонцы сыграли на опережение, обвинив Клаттенбурга в расизме, что, как сказал арбитр, могло повлиять на его карьеру. «Виновен, пока не доказана виновность. Это в лучших традициях Англии», - подытожил специалист.