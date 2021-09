На прошлых выходных футболисты бухарестского «Динамо» вышли на игру чемпионата Румынии против ФКСБ с собаками из приюта. Цель акции заключается в том, чтобы найти для животных новых дом.

Стоит отметить, что «Динамо» из Бухареста имеет прозвище «красные собаки», что находит отражение в клубной эмблеме.

Добавим, что саму игру «Динамо» провалило, проиграв в гостях у ФКСБ с результатом 0:6. Пять из шести голов бухарестская команда пропустила после того, как она осталась на поле в численном меньшинстве.

«Динамо» занимает третье место в таблице чемпионата Румынии, если смотреть с её конца.

Dinamo Bucharest's players carried dogs onto the field this weekend in an effort to help find them new homes pic.twitter.com/knyseNu9og