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Демба Ба завершил игровую карьеру

13 Сентября 2021 • 22:16 Комментировать

Демба Ба, бывший нападающий ряда европейских клубов, в частности «Челси» и «Ньюкасла», объявил о том, что завершает свою профессиональную карьеру.

Такое решение сенегалец принял после того, как не смог найти себе новый коллектив, соответствующий его требованиям и амбициям. Отметим, что ранее 36-летний форвард покинул швейцарский «Лугано», с которым разорвал соглашение, сыграв всего лишь 48 минут в составе команды.

За всю свою карьеру Ба забил 193 гола в 439 матчах на клубном уровне, об этом свидетельствует портал Transfermarkt. Также Демба известен тем, что именно он воспользовался той фатальной ошибкой Стивена Джерарда, которая отчасти повлияла на упущенную победу «Ливерпуля» в АПЛ в 2014 году.

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Демба Ба
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