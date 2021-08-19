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Англия. Премьер-лига

Демба Ба покинул «Лугано», отыграв за команду 48 минут

19 Августа 2021 • 09:27 Комментировать
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Сенегальский форвард Демба Ба, известный по выступлениям за лондонский «Челси» и стамбульский «Бешикташ», остался без работы. Об этом рапортует talkSPORT.

Всего два месяца назад 36-летний африканский нападающий трудоустроился в чемпионате Швейцарии, подписав трудовое соглашение с клубом «Лугано». Однако после смены владельца Ба покинул команду, за которую провел всего три встречи. В общей сложности Демба отыграл в футболке «Лугано» 48 минут.

Стало известно, что в настоящий момент сенегальский форвард находится в своем доме в Париже. Свободный агент открыт к предложениям.

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Евро-Футбол.Ру,
Лугано Демба Ба
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