Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» заболел на коронавирус.
В рядах пострадавших от опасного вируса COVID-19 пополнение. Виктор Онопко подтвердил, что Кевин Кураньи сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Россию.
Кевин Кураньи выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год. В 151 проведённом матче за «бело-синих» форвард отличился 56 мячами и 24 результативными передачами.
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