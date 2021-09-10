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Кураньи сдал положительный тест на ковид молния

10 Сентября 2021 • 14:27 Комментировать

Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» заболел на коронавирус.

В рядах пострадавших от опасного вируса COVID-19 пополнение. Виктор Онопко подтвердил, что Кевин Кураньи сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Россию.

Кевин Кураньи выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год. В 151 проведённом матче за «бело-синих» форвард отличился 56 мячами и 24 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Кураньи
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