Экс-форвард сборной Германии и московского «Динамо» заболел на коронавирус.

В рядах пострадавших от опасного вируса COVID-19 пополнение. Виктор Онопко подтвердил, что Кевин Кураньи сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Россию.

Кевин Кураньи выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год. В 151 проведённом матче за «бело-синих» форвард отличился 56 мячами и 24 результативными передачами.