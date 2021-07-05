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В Мексике в результате нападения погибли четыре зрителя футбольного матча

05 Июля 2021, 20:11,

В Мексике вновь случился трагический инцидент во время футбольного поединка.

По информации ресурса El Universal, 7 человек стали жертвами вооруженного нападения на зрителей, присутствовавших на футбольном поединке в Куэрнаваке. 

Сообщается, что члены местной бандитской группировки атаковали главаря противоборствующей банды прямо во время игры, открыв огонь по трибунам. Целью данного дерзкого нападения является передел рынка наркотических средств в регионе.

По актуальным сведениям, четверо человек от полученных ран скончались, а еще трое – ранены.

В данный момент мексиканская полиция устанавливает личность нападавших.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Мексика
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