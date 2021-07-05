В Мексике в результате нападения погибли четыре зрителя футбольного матча

В Мексике вновь случился трагический инцидент во время футбольного поединка.

По информации ресурса El Universal, 7 человек стали жертвами вооруженного нападения на зрителей, присутствовавших на футбольном поединке в Куэрнаваке.

Сообщается, что члены местной бандитской группировки атаковали главаря противоборствующей банды прямо во время игры, открыв огонь по трибунам. Целью данного дерзкого нападения является передел рынка наркотических средств в регионе.

По актуальным сведениям, четверо человек от полученных ран скончались, а еще трое – ранены.

В данный момент мексиканская полиция устанавливает личность нападавших.