В Мексике в результате нападения погибли четыре зрителя футбольного матча

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05 Июля 2021, 20:11,
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В Мексике вновь случился трагический инцидент во время футбольного поединка.
По информации ресурса El Universal, 7 человек стали жертвами вооруженного нападения на зрителей, присутствовавших на футбольном поединке в Куэрнаваке.
Сообщается, что члены местной бандитской группировки атаковали главаря противоборствующей банды прямо во время игры, открыв огонь по трибунам. Целью данного дерзкого нападения является передел рынка наркотических средств в регионе.
По актуальным сведениям, четверо человек от полученных ран скончались, а еще трое – ранены.
В данный момент мексиканская полиция устанавливает личность нападавших.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Мексика