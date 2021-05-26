Главным тренером ПАОКа стал сын Мирчи Луческу

С 2017 по 2019 год Рэзван Луческу уже возглавлял греческий ПАОК, выиграв чемпионат страны и дважды победив в Кубке. Затем сын Мирчи Луческу отправился в Саудовскую Аравию, где тренировал «Аль-Хиляль», став чемпионом страны и победив в азиатской Лиге чемпионов.

26 мая ПАОК объявил на официальных страницах клуба в социальных сетях, что Рэзван Луческу возвращается на должность главного тренера. Фанаты приняли назначение одобрительными комментариями.

«Генерал вернулся», - так подписано промо-видео к возвращению тренера.

Луческу-старший тренирует киевское «Динамо», собрав с командой всевозможные трофеи Украины.