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Главным тренером ПАОКа стал сын Мирчи Луческу

26 Мая 2021, 23:14,

С 2017 по 2019 год Рэзван Луческу уже возглавлял греческий ПАОК, выиграв чемпионат страны и дважды победив в Кубке. Затем сын Мирчи Луческу отправился в Саудовскую Аравию, где тренировал «Аль-Хиляль», став чемпионом страны и победив в азиатской Лиге чемпионов. 

26 мая ПАОК объявил на официальных страницах клуба в социальных сетях, что Рэзван Луческу возвращается на должность главного тренера. Фанаты приняли назначение одобрительными комментариями. 

«Генерал вернулся», - так подписано промо-видео к возвращению тренера. 

Луческу-старший тренирует киевское «Динамо», собрав с командой всевозможные трофеи Украины. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПАОК, Рэзван Луческу
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