​Мячи на вес золота: В Уругвае футболист с трудом смог забрать мяч домой после хет-трика

Накануне в чемпионате Уругвая прошёл матч между командами «Бостон Ривер» и «Данубио». Гости отпраздновали победу со счётом 5:1, автором хет-трика стал Николас Сири, которому в апреле исполнится семнадцать лет.

После хет-трика Сири хотел забрать игровой мяч с собой, как это принято в футболе. Тем не менее, команде «Данубио» пришлось воевать за игровой снаряд, о чём пишут местные СМИ. «Бостон Ривер» не хотел расставаться с мячом, ведь для относительно бедных команд в Уругвае каждый мяч за вес золота. Чтобы Сири не остался без «трофея», «Данубио» пришлось оставить «Бостон Ривер» свой мяч взамен игрового. В итоге все остались довольны.