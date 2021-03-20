﻿
0

​Мячи на вес золота: В Уругвае футболист с трудом смог забрать мяч домой после хет-трика

20 Марта 2021, 23:36,

Накануне в чемпионате Уругвая прошёл матч между командами «Бостон Ривер» и «Данубио». Гости отпраздновали победу со счётом 5:1, автором хет-трика стал Николас Сири, которому в апреле исполнится семнадцать лет.

После хет-трика Сири хотел забрать игровой мяч с собой, как это принято в футболе. Тем не менее, команде «Данубио» пришлось воевать за игровой снаряд, о чём пишут местные СМИ. «Бостон Ривер» не хотел расставаться с мячом, ведь для относительно бедных команд в Уругвае каждый мяч за вес золота. Чтобы Сири не остался без «трофея», «Данубио» пришлось оставить «Бостон Ривер» свой мяч взамен игрового. В итоге все остались довольны.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Данубио, Николас Сири
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов