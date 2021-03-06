Футболист из чемпионата Гватемалы дисквалифицирован на пять лет за избиение арбитра

В чемпионате Гватемалы произошел вопиющий случай. Как сообщает ESPN, по ходу поединка третьего дивизиона игрок команды «Сан-Лоренсо Джого Фут» Эрик Гарсия напал на судью после получения красной карточки.

В середине второго тайма арбитр удалил Гарсию с поля за нарушение, это крайне не понравилось игроку. Футболист подбежал к рефери и ударил его кулаком по лицу.

За этот поступок игрока дисквалифицировали на пять лет, а также наложили денежный штраф в размере 109 евро.

Напомним, что летом прошлого года экс-футболист сборной России Роман Широков также избил судью. Его приговорили к 100 часам обязательных работ и оштрафовали на 100 тысяч рублей.