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Футболист из чемпионата Гватемалы дисквалифицирован на пять лет за избиение арбитра

06 Марта 2021, 09:09,

В чемпионате Гватемалы произошел вопиющий случай. Как сообщает ESPN, по ходу поединка третьего дивизиона игрок команды «Сан-Лоренсо Джого Фут» Эрик Гарсия напал на судью после получения красной карточки.

В середине второго тайма арбитр удалил Гарсию с поля за нарушение, это крайне не понравилось игроку. Футболист подбежал к рефери и ударил его кулаком по лицу.

За этот поступок игрока дисквалифицировали на пять лет, а также наложили денежный штраф в размере 109 евро.

Напомним, что летом прошлого года экс-футболист сборной России Роман Широков также избил судью. Его приговорили к 100 часам обязательных работ и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрик Гарсия
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