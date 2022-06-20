Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Экс-игрок «Ливерпуля» стал тренером «Селтика»

20 Июня 2022 • 11:06 Комментировать

Известный австралийский экс-футболист «Ливерпуля» Гарри Кьюэлл вошёл в тренерский штаб шотландского «Селтика».

Как сообщает пресс-служба шотландской команды, австралийский специалист вошёл в тренерский штаб Анге Постекоглу. В ближайшее время Кьюэлл вместе с командой начнёт подготовку к предстоящему сезону. Напомним, что австралиец находился без работы с прошлого года. Последним местом работы Кьюэлла был английский клуб «Барнет».

Стоит отметить, что Гарри Кьюэлл также работал главным тренером в английских клубах «Кроли Таун», «Ноттс Каунти» и «Олдхем Атлетик».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Селтик Гарри Кьюэлл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
11:06 · Шотландия
Экс-игрок «Ливерпуля» стал тренером «Селтика»
19 Июня
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Ремзи
18 Июня
10:03 · Испания. Ла Лига
«Севилья» может усилиться нападающим «Рейнджерс»
17 Июня
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к трансферу нового защитника
12 Июня
10:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Абердина» близок к переходу в «Ливерпуль»
11 Июня
09:58 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Селтик»
05 Июня
10:38 · Шотландия
Судья-гей - о каминг-ауте: «Я был в шоке от реакции»
20 Мая
12:41 · Германия. Бундеслига
УЕФА назвала символическую сборную Лиги Европы
19 Мая
13:03 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» о Ремзи: «Вот почему «Юве» от него избавился»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Касьерры прокомментировал слухи об интересе со стороны «Рейнджерс»
08:33 · Шотландия
Ладндстрем о поражении «Рейнджерс»: «Не могу выразить это словами»
08:19 · Шотландия
Ван Бронкхорст: «У меня были такие моменты в карьере, нужно смотреть вперёд»
07:05 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» может перейти в «Рейнджерс»
18 Мая
12:18 · Германия. Бундеслига
В Севилье арестованы пятеро фанатов франкфуртского «Айнтрахта»
12:09 · Россия. ФНЛ
Сакала — об игре в Красноярске: «Пальцы промёрзли насквозь, даже мяча не чувствовал»
Все новости
Рекомендуем