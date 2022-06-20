Экс-игрок «Ливерпуля» стал тренером «Селтика»

Известный австралийский экс-футболист «Ливерпуля» Гарри Кьюэлл вошёл в тренерский штаб шотландского «Селтика».

Как сообщает пресс-служба шотландской команды, австралийский специалист вошёл в тренерский штаб Анге Постекоглу. В ближайшее время Кьюэлл вместе с командой начнёт подготовку к предстоящему сезону. Напомним, что австралиец находился без работы с прошлого года. Последним местом работы Кьюэлла был английский клуб «Барнет».

Стоит отметить, что Гарри Кьюэлл также работал главным тренером в английских клубах «Кроли Таун», «Ноттс Каунти» и «Олдхем Атлетик».