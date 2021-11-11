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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​Гаттузо готов возглавить «Глазго Рейнджерс» после ухода Джеррарда слухи

11 Ноября 2021 • 23:53 Комментировать

«Глазго Рейнджерс» ищет нового главного тренера после того, как Стивен Джеррард отправился в «Астон Виллу». Возглавить шотландский клуб очень хочет Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает Daily Record со ссылкой на близкие к тренеру источники.

Отмечается, что семья Гаттузо была бы рада отправиться в Шотландию. Эта страна является родиной жены экс-игрока «Милана».

Стоит сказать, что Дженнаро Гаттузо играл на «Глазго Рейнджерс» в сезоне 1997/1998, прежде чем вернуться в Италию.

В настоящий момент Дженнаро Гаттузо не имеет клуба. Он оставил тренерский мостик «Наполи» по завершению прошлого сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Дженнаро Гаттузо
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