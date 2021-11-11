«Глазго Рейнджерс» ищет нового главного тренера после того, как Стивен Джеррард отправился в «Астон Виллу». Возглавить шотландский клуб очень хочет Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает Daily Record со ссылкой на близкие к тренеру источники.

Отмечается, что семья Гаттузо была бы рада отправиться в Шотландию. Эта страна является родиной жены экс-игрока «Милана».

Стоит сказать, что Дженнаро Гаттузо играл на «Глазго Рейнджерс» в сезоне 1997/1998, прежде чем вернуться в Италию.

В настоящий момент Дженнаро Гаттузо не имеет клуба. Он оставил тренерский мостик «Наполи» по завершению прошлого сезона.