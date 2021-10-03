Шевченко связывают с «Селтиком»

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить один из грандов шотландского чемпионата – «Селтик».

По информации источника The Sun, 45-летний украинский специалист, который ранее выступал как игрок за «Милан» и «Челси», намерен получить тренерскую работу в Великобритании. Шевченко готов рассмотреть любые предложения и рассчитывает, что его звёздного имени и владения английским окажется достаточно для трудоустройства на Туманном Альбионе.

По данным источника, услуги коуча, ставшего со сборной Украины четвертьфиналистом Евро-2020, интересны «Селтику». В Глазго украинец может заменить Ангелоса Постекоглу, под руководством которого «кельты» идут лишь на шестом месте в шотландской Премьер-лиге.