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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Шевченко связывают с «Селтиком»

03 Октября 2021 • 11:09 Комментировать
Абердин
0:1
Селтик
5.70 3.95 1.60
1-й тайм

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить один из грандов шотландского чемпионата – «Селтик».

По информации источника The Sun, 45-летний украинский специалист, который ранее выступал как игрок за «Милан» и «Челси», намерен получить тренерскую работу в Великобритании. Шевченко готов рассмотреть любые предложения и рассчитывает, что его звёздного имени и владения английским окажется достаточно для трудоустройства на Туманном Альбионе.

По данным источника, услуги коуча, ставшего со сборной Украины четвертьфиналистом Евро-2020, интересны «Селтику». В Глазго украинец может заменить Ангелоса Постекоглу, под руководством которого «кельты» идут лишь на шестом месте в шотландской Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Селтик
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Идет 12 минута Абердин 0:1 Селтик 5.8 4.2 1.52
03.10  17:00 Глазго Рейнджерс ... Хиберниан 1.3 5.2 9
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