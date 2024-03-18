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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» может сняться с чемпионата Турции

18 Марта 2024 • 20:25 Комментировать
Трабзонспор
2:3
Фенербахче

Один из популярнейших клубов Турции, стамбульский «Фенербахче» может сняться с чемпионата. Всё дело в драке, которая случилась в минувшее воскресенье после победы «Фенера» над «Трабзонспором» в рамках Суперлиги.

Так, на официальном интернет-портале клуба появилась новость о том, что 2 апреля пройдёт совещание совета директоров клуба. В повестке будет рассмотрен вопрос об инциденте 17 марта и возможном снятии с чемпионата Турции как об ответной реакции.

Напомним, что драка произошла уже после матча. «Фенер» праздновал победу на чужом поле со счётом 3:2, это не понравилось фанатам «Трабзонспора», которые прорвались на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче

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