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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Игроки «Фенербахче» подрались с болельщиками «Трабзонспора»

17 Марта 2024 • 23:52 Комментировать
Трабзонспор
2:3
Фенербахче

В матче 30-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на выезде одержал победу над «Трабзонспором».

Встреча завершилась со счётом 3:2. В социальных сетях появились кадры, где видно, как игроки «Фенербахче» конфликтуют с болельщиками хозяев, а вскоре и вовсе завязалась драка. Это случилось по окончании встречи, когда футболисты стамбульского клуба праздновали победу в матче, что не понравилось фанатам проигравшей команды и они прорвались на поле. Форвард «Фенербахче» Миши Батшуайи ударил одного фаната ногой в грудь. Другая часть футболистов пыталась быстро покинуть пределы поля, так как в них с трибун летели посторонние предметы.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка. «Трабзонспор» идёт на третьей строчке, имея в своём активе 49 баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Трабзонспор

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