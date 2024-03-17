Игроки «Фенербахче» подрались с болельщиками «Трабзонспора»

В матче 30-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» на выезде одержал победу над «Трабзонспором».

Встреча завершилась со счётом 3:2. В социальных сетях появились кадры, где видно, как игроки «Фенербахче» конфликтуют с болельщиками хозяев, а вскоре и вовсе завязалась драка. Это случилось по окончании встречи, когда футболисты стамбульского клуба праздновали победу в матче, что не понравилось фанатам проигравшей команды и они прорвались на поле. Форвард «Фенербахче» Миши Батшуайи ударил одного фаната ногой в грудь. Другая часть футболистов пыталась быстро покинуть пределы поля, так как в них с трибун летели посторонние предметы.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка. «Трабзонспор» идёт на третьей строчке, имея в своём активе 49 баллов.