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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Терим: «Монтелла - отличный тренер»

27 Ноября 2023 • 00:19 Комментировать

Известный турецкий наставник Фатих Терим, приводивший «Галатасарай» к победе в Кубке УЕФА и тренировавший итальянский «Милан», высоко ценит нынешнего наставника турецкой сборной Винченцо Монтеллу. Тот уже достаточно давно обосновался в Турции, и после опыта на клубном уровне начал работать с турецкой сборной.

- Монтелла? Отличный тренер, с которым я знаюсь еще по его работе в «Адане». Уверен, что с ним сборную Турции ждут новые успехи. Он ставит атакующий футбол, и это очен нравитя мне, соответствует моей игровой философии также, - цитирует слова Терима итальянское новостное агентство ITASportPress.


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