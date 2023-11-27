​Терим: «Монтелла - отличный тренер»

Известный турецкий наставник Фатих Терим, приводивший «Галатасарай» к победе в Кубке УЕФА и тренировавший итальянский «Милан», высоко ценит нынешнего наставника турецкой сборной Винченцо Монтеллу. Тот уже достаточно давно обосновался в Турции, и после опыта на клубном уровне начал работать с турецкой сборной.

- Монтелла? Отличный тренер, с которым я знаюсь еще по его работе в «Адане». Уверен, что с ним сборную Турции ждут новые успехи. Он ставит атакующий футбол, и это очен нравитя мне, соответствует моей игровой философии также, - цитирует слова Терима итальянское новостное агентство ITASportPress.