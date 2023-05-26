Пирло сообщил, что остался без клуба

Итальянский специалист Андреа Пирло высказался об уходе из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Я провел здесь очень важный год своей карьеры, но сейчас мне хочется получить новый вызов. Хочу поблагодарить клуб и его замечательных болельщиков за оказанную поддержку. У этой команды появился еще один болельщик», - гласит сообщение тренера в социальных сетях.

Андреа занимал пост главного тренера турецкой команды с 2022 года. Ранее в СМИ появилась новость, что вместо Пирло «Фатих Карагюмрюк» будет тренировать его соотечественник Филиппо Индзаги, ныне работающий в «Реджине».