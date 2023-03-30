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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Хамес может перейти в турецкий клуб

30 Марта 2023 • 08:47 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий в чемпионате Греции за пирейский «Олимпиакос», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Как информирует Fotomac, в услугах 31-летнего игрока заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Турки уже связались с Хамесом и обсудили возможное сотрудничество. Родригес может достаться «орлам» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Олимпиакосом» истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании полузащитник поучаствовал в 21 поединке за пирейский коллектив, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Бешикташ Хамес Родригес трансферы футбола - лето 2023
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