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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев забил решающий гол в ворота «Сивасспора»

04 Марта 2023 • 19:24 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
4:3
Сивасспор
окончен

Российский полузащитник стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил решающий гол в домашней игре в ворота «Сивасспора». Игра прошла в рамках турецкой Суперлиги сегодня вечером и завершилась со счётом 4:3.

Напомним, что теперь у Оздоева четыре забитых гола за свой клуб в чемпионате Турции в 21-м проведённом матче. А его клуб идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Что любопытно, не проиграв сегодня «Карагюмрюк» провёл восьмой матч в чемпионате Турции без поражений подряд. Ранее такая длинная серия удавалась стамбульцам 63 года назад – в 1960 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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