Оздоев забил решающий гол в ворота «Сивасспора»

Российский полузащитник стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев забил решающий гол в домашней игре в ворота «Сивасспора». Игра прошла в рамках турецкой Суперлиги сегодня вечером и завершилась со счётом 4:3.

Напомним, что теперь у Оздоева четыре забитых гола за свой клуб в чемпионате Турции в 21-м проведённом матче. А его клуб идёт на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Что любопытно, не проиграв сегодня «Карагюмрюк» провёл восьмой матч в чемпионате Турции без поражений подряд. Ранее такая длинная серия удавалась стамбульцам 63 года назад – в 1960 году.