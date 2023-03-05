Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Оздоева назвал задачу его клуба на сезон чемпионата Турции

05 Марта 2023 • 13:49 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
4:3
Сивасспор
окончен

Анзор Гаргаев, представитель игрока клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, назвал задачу команды россиянина.

«Изначальная задача для Магомеда и «Фатиха» — попасть по итогам сезона в еврокубки. Сейчас видна уверенность и тренерские задумки. Вчерашние решения Пирло и удачные действия Оздоева на поле помогли обыграть крепкий «Сивасспор», — заявил агент игрока российской национальной команды в интервью изданию Sport24.

Гаргаев доволен выступлениями своего клиента, который, по его словам, в последнее время приносит пользу коллективу. Также представитель хавбека отметил роль тренера Андреа Пирло, через систему которого игроки «Фатиха» проявляют себя всё лучше.

Напомним, что в последней игре турецкого чемпионата против «Сивасспора» гол Оздоева помог его команде выиграть со счётом 4:3. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.03.23 в 16:00
Коньяспор Коньяспор
Гиресунспор Гиресунспор
1.92 3.50 3.95
Видео
Отменен
Адана Демирспор Адана Демирспор
Хатайспор Хатайспор
0
0
Видео
05.03.23 в 19:00
Бешикташ Бешикташ
Анкарагюджю Анкарагюджю
1.65 4.00 4.90
Видео
Отменен
Газиантеп Газиантеп
Галатасарай Галатасарай
0
0
Видео
Отменен
Газиантеп Газиантеп
Трабзонспор Трабзонспор
0
3
Видео
Отменен
Кайсериспор Кайсериспор
Хатайспор Хатайспор
3
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
13:49 · Турция
Агент Оздоева назвал задачу его клуба на сезон чемпионата Турции
04 Марта
19:24 · Турция
Оздоев забил решающий гол в ворота «Сивасспора»
02 Марта
20:55 · Англия. Премьер-лига
Алькантара не перейдёт из «Ливерпуля» в «Фенербахче»
16:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» положила глаз на молодого таланта из «Фенербахче»
08:45 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» отказался от Захаряна - известна причина 1
01 Марта
21:37 · Франция. Лига 1
​Мбаппе поучаствовал в сборе средств для пострадавших от землетрясений в Турции
19:36 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Химок» высказался о возможном подписании Зе Луиша
18:40 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отреагировали на информацию о возможном подписании Зе Луиша
17:42 · Франция. Лига 1
Ванда Нара показала себя без макияжа фото
15:23 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна — о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него: «Очередная ложь!» 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» планирует предложить «Ливерпулю» 8 миллионов евро за Тьяго Алькантару
11:51 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» запланировал встречу по трансферу Захаряна
10:53 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Интера» может перебраться в «Лестер»
28 Февраля
23:05 · Россия. Премьер-лига
Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за позиции отца слухи
27 Февраля
14:22 · Турция
​Жест дня: Фанаты «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле плюшевыми игрушками фото
Все новости
Рекомендуем