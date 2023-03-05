Агент Оздоева назвал задачу его клуба на сезон чемпионата Турции

Анзор Гаргаев, представитель игрока клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, назвал задачу команды россиянина.

«Изначальная задача для Магомеда и «Фатиха» — попасть по итогам сезона в еврокубки. Сейчас видна уверенность и тренерские задумки. Вчерашние решения Пирло и удачные действия Оздоева на поле помогли обыграть крепкий «Сивасспор», — заявил агент игрока российской национальной команды в интервью изданию Sport24.

Гаргаев доволен выступлениями своего клиента, который, по его словам, в последнее время приносит пользу коллективу. Также представитель хавбека отметил роль тренера Андреа Пирло, через систему которого игроки «Фатиха» проявляют себя всё лучше.

Напомним, что в последней игре турецкого чемпионата против «Сивасспора» гол Оздоева помог его команде выиграть со счётом 4:3.