В воскресенье в чемпионате Турции проходил матч между «Бешикташем» и «Антальяспором». Фанаты этих клубов отметились красивейшим жестом. В какой-то момент они принялись забрасывать футбольное поле плюшевыми игрушками. Эти игрушки будут переданы детям, которые пострадали в результате землетрясений.

Как известно, Турция пережила целую серию разрушительных землетрясений. Число погибших превышает 40 тысяч.

Отметим, что «Бешикташ» и «Антальяспор» завершили матч Суперлиги без забитых мячей – 0:0. На текущий момент «орлы» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.