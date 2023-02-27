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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Жест дня: Фанаты «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле плюшевыми игрушками фото

27 Февраля 2023 • 14:22 Комментировать
Бешикташ
0:0
Антальяспор
окончен

В воскресенье в чемпионате Турции проходил матч между «Бешикташем» и «Антальяспором». Фанаты этих клубов отметились красивейшим жестом. В какой-то момент они принялись забрасывать футбольное поле плюшевыми игрушками. Эти игрушки будут переданы детям, которые пострадали в результате землетрясений.

 

Как известно, Турция пережила целую серию разрушительных землетрясений. Число погибших превышает 40 тысяч.

Отметим, что «Бешикташ» и «Антальяспор» завершили матч Суперлиги без забитых мячей – 0:0. На текущий момент «орлы» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Антальяспор
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