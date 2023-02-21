​Землетрясение унесло жизнь спортивного директора «Хатайспора»

Трагические новости продолжают поступать из Турции, где серия разрушительных землетрясений унесла жизни тысяч людей. Одной из жертв стихийного бедствия стал 48-летний Танер Савут, который занимал должность спортивного директора «Хатайспора». О смерти своего сотрудника клуб объявил во вторник, выразив соболезнования родным и близким Савута.

Несколько дней назад «Хатайспор» объявил о смерти футболиста Кристиана Атсу, известного по выступлениям в Англии. Его тело тоже нашли под завалами.

Отметим, что накануне в Турции произошли новые землетрясения – ситуация остаётся опасной.