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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Землетрясение унесло жизнь спортивного директора «Хатайспора»

21 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать

Трагические новости продолжают поступать из Турции, где серия разрушительных землетрясений унесла жизни тысяч людей. Одной из жертв стихийного бедствия стал 48-летний Танер Савут, который занимал должность спортивного директора «Хатайспора». О смерти своего сотрудника клуб объявил во вторник, выразив соболезнования родным и близким Савута.

Несколько дней назад «Хатайспор» объявил о смерти футболиста Кристиана Атсу, известного по выступлениям в Англии. Его тело тоже нашли под завалами.

Отметим, что накануне в Турции произошли новые землетрясения – ситуация остаётся опасной.

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Евро-Футбол.Ру,
Хатайспор Танер Савут
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