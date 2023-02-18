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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Хатайспор» выступил с заявлением о смерти Атсу

18 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать

Пресс-служба турецкого клуба «Хатайспор» выступила с заявлением о гибели нападающего команды Кристиана Атсу. Ранее стало известно, что ганского футболиста нашли мертвым под завалами после землетрясения.

«Выражаем наши соболезнования. Кристиан будет похоронен в своем родном городе в Гане.

Мы всегда будем тебя помнить. Пусть земля тебе будет пухом. Покойся с миром», - говорится в сообщении клуба.

Кристиан защищал цвета «Хатайспора» с сентября 2022 года. До этого он поиграл за лондонский «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон», «Порту» и другие клубы.

В составе сборной Ганы нападающий провел 60 матчей и забил десять мячей.

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Кристиан Атсу Хатайспор
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