Тренер «Искендерунспора» скончался от полученных во время землетрясения травм

Тренер футбольного клуба «Искендерунспор» Ибрагим Халил Олмез скончался в результате травм, полученных во время землетрясения в Турции. Печальную весть сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

В клубе третьей лиги Турции уточнили, что тренера вытащили из под обломков обрушившегося здания и доставили в больницу в отделение интенсивной терапии. Однако все попытки спасти его жизнь не увенчались успехом.

Напомним, Искендерун – один из тех городов, которые наиболее сильно пострадали от стихийного бедствия 6 февраля. Ситуацию в городе осложняет и то, что Искендерун – портовый город, его улицы частично подверглись затоплению, а в порту продолжается сильный пожар.

Помимо Искендеруна, в Турции от стихии пострадали такие крупные города как Антакья (Хатай), Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш, Шанлыурфа.

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