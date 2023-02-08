Трагедия в Турции: Что известно на текущий момент

Утром 6 февраля беда постучалась в турецкие и сирийские дома. В этих странах произошло мощное землетрясение (сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,7–7,8). По последней информации, погибло более 5000 человек, а пострадало более 22 тыс. человек. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это самое сильное землетрясение в стране, начиная с 1939 года. Признаюсь, очень горько от осознания того, что люди стали невинными жертвами природного катаклизма. Такая масштабная беда затрагивает все сферы жизни, и, конечно, футбол не стал исключением. Рассмотрим, насколько сильно трагедия затронула турецкий футбол.

Люди

В таких катастрофах больнее всего то, что страдают люди. Турецкие СМИ сообщили страшные новости, которые связаны с футболистами и людьми из футбольного мира. Бывший игрок «Челси», а ныне игрок «Хатайспора» Кристиан Атсу оказался под завалами. Благо, по последним сообщениям, Атсу был найден. Естественно, с травмами, но надеемся, что они не поставят крест на его игровой карьере.

Более тревожно за судьбу Танера Савута – спортивного директора «Хатайспора». Известно лишь, что он оказался под завалами, а далее никаких новостей по поводу судьбы Танера не поступало.

Также из-под обломков достали других футболистов команды: Бурака Оксюза, Бертуга Йылдырыма, Керима Алыджы, Экрема Экшиоглу и Османа Атеша.

Неизвестной остаётся судьба кипера турецкого «Йени Малатьяспора» Ахмета Эйюпа Тюркаслана. По сообщениям некоторых источников, он погиб, однако президент клуба Хади Ахмет Яман эту информацию опроверг. В данной ситуации всему футбольному миру остаётся лишь надеяться на лучшее.

Инфраструктура

Пусть пока нет информации по этому поводу, но наверняка был нанесён урон и инфраструктуре. Ведь недалеко от эпицентра стихийного бедствия располагаются несколько крупных городов с клубами из элиты турецкого футбола: Газиантеп («Газиантеп»), Антакья («Хатайспор»), Адана («Адана Демирспор»), а также населённые пункты с другими командами – Малатья («Ени Малатьяспор») и Искендерун («Искендерунспор»). Хочется надеяться, что урон окажется минимальным, чтобы стадионы с клубными базами могли функционировать в прежнем режиме.

Сегодняшняя неопределённость

Естественно, что все спортивные мероприятия были поставлены на паузу, и неизвестно, когда чемпионат возобновится. Понятное дело, что это зависит от того, как дальше будут развиваться события. Вопрос данного пункта тесно связан с предыдущим. Мы не знаем, какой урон был нанесён инфраструктуре и командам, которые находились недалеко от эпицентра печальных событий. Если команды остались без баз и стадионов, то всё это перерастёт в огромную проблему, требующую оперативного вмешательства.

В самых сложных жизненных ситуациях большую роль играет поддержка – будь то словесная или финансовая. Люди по всему миру не остались в стороне. Гранды турецкого футбола – «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» – объявили о начале кампании по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от землетрясений. Федерация футбола Турции пожертвовала 20 млн лир. Известный экс-футболист сборной Турции и тренер «Хатайспора» Волкан Демирель в слезах попросил о помощи пострадавшим от землетрясения.

После таких катастроф особенно хочется, чтобы если в жизни и случались слёзы, то это были слёзы радости, а не слёзы горя.

Антон КАРАСЕВИЧ