Вице-президент «Хатайспора»: «Атсу всё ещё под завалами»

Вице-президент клуба турецкой Суперлиги «Хатайспор» Мустафа Озат не принёс положительных вестей о бывшем форварде «Челси» и «Ньюкасла» Кристиане Атсу. Сегодня днём стало известно, что ганский нападающий вследствие землетрясения оказался под обломками зданий.

Как пишет Milliyet со слов Озата, клуб всё ещё не может дозвониться до нападающего, связь с которым прервалась после серии подземных толчков ранним утром. Также под обломками находится спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут.

Напомним, что Атсу выступает за «Хатайспор» с прошлогоднего лета.

Утром 6 февраля юго-восток Турции поразило страшное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился в районе города Газиантеп.